У Коростенській громаді є влучання по об’єктах інфраструктури. Мер попередив про тривале відключення світла

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

На території Коростенської громади в Житомирській області є влучення російської ракети, електропостачання немає.

Про це у зверненні сказав мер Коростеня Володимир Москаленко.

«На території нашої громади є влучення російської ракети, і зараз відключені всі електромережі… Треба бути готовими до того, що довго не буде світла, я нагадую, що в нас є «Пункти незламності», куди треба звертатися, там можна зарядити телефони й вирішити найнеобхідніші питання. Я ще буду вас інформувати про ситуацію, яка в нас склалася, а зараз пропоную, щоб ми не панікували, а свідомо чекали на ті позитивні зміни, які будуть у нашій громаді», — сказав Володимир Москаленко.