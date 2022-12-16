На Херсонщині російські обстріли вбили чотирьох людей за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
За добу 15 грудня російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область — били з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.
Ворог вкотре атакував житлові квартали Херсону. Поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункти медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.
Через російські обстріли чотири людини загинули, девʼять мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.