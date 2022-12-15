Уряд Словаччини йде у відставку, у країні проведуть дострокові вибори
- Автор:
- Олег Панфілович
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Чинний уряд Словаччини отримав вотум недовіри від парламенту і йде у відставку.
Про це пише місцеве видання Dennik N.
За звільнення премʼєр-міністра Едуарда Хегера проголосували 78 депутатів, проти були лише 20. Тепер президент країни Зузана Чапутова має відправити кабінет Хегера у відставку.
Однією з причин став конфлікт між міністром фінансів Ігорем Матовичем і лідером правлячої партії SaS Ріхардом Суликом через економічні питання. Зрештою SaS вийшла з коаліції. Сулик заявив, що Хегер пообіцяв відправити Матовича у відставку. У канцелярії президента Матович написав заяву про відставку, але останньої миті передумав і вирвав підписаний документ з рук керівника канцелярії президента Метода Шпачека.
Після відставки уряду у країні оголосять дострокові вибори, які мають відбутися у травні або червні 2023 року.