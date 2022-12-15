У Судані заміжню жінку увʼязнили на 6 місяців за зраду — вона поцілувала іншого чоловіка. Спочатку її мали стратити

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У Судані жінку засудили до шести місяців вʼязниці за те, що вона зрадила чоловіка — поцілувала іншого.

Про це повідомляє BBC.

Спочатку 20-річну дівчину визнали винною у подружній зраді та засудили до смертної кари через побиття камінням, що викликало міжнародний резонанс. Африканський центр досліджень справедливості та миру (ACJPS) назвав таке покарання «серйозним порушенням міжнародного права».

Після міжнародного засудження суд штату Білий Ніл переглянув справу. Зрештою головуючий суддя змінив звинувачення з «подружньої зради» на «непристойний акт», тобто замість страти вона відбуватиме тюремний термін за свої дії. У суді жінка зізналася, що була з чоловіком і що вони цілувалися. Адвокат дівчини Інтісар Абдулла сказав, що у судді «не було багато варіантів, окрім як засудити її».

У Судані досі застосовують смертну кару за деякі злочини худуд — правопорушення, визначені в Корані. Вони включать крадіжки та подружню зраду. За суданським законодавством такі злочини карають відсіканням рук і ніг, повішенням та побиттям камінням. Більшість вироків про побиття камінням у Судані, які виносять переважно жінкам, скасовував Верховний суд.