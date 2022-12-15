Apple визнали найвпливовішим брендом у світі. Які компанії потрапили в топ 10

Новини

SOPA Images / Getty Images

Дослідницька компанія World Brand Lab склала щорічний рейтинг найвпливовіших компаній року. У 2022 році цей список очолила компанія Apple.

Друге місце посіла Microsoft, третє — торішній лідер Google.

Також у першій десятці опинилися американські компанії: Amazon, Walmart, McDonaldʼs, Coca-Cola, Tesla (минулого року компанія Ілона Маска посіла 72-у сходинку).

«Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Велика Британія складають другий за впливом світовий табір. Німеччина, Швейцарія та Італія — третій ряд лідерів брендів», — ідеться в релізі.

Вплив бренду World Brand Lab оцінюється за трьома ключовими показниками:— часткою ринку, лояльністю до бренду та глобальним лідерством.

Рейтинг найвпливовіших брендів публікується 19 років поспіль. Загалом оцінюють майже 15 тисяч брендів.