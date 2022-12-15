ЗМІ: Західні компанії постачають росії комплектуючі для безпілотників «Орлан-10»

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Західні компанії продовжують постачати росії комплектуючі для безпілотників «Орлан-10», які та використовує у війні проти України.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання «Важные истории», проведеному спільно з Reuters і Британським інститутом оборонних досліджень.

«Орлан-10» виготовляє компанія «Спеціальний технологічний центр» з 2014 року. Проте фактично цей безпілотник повністю складається з іноземної мікроелектроніки, з російського в ньому лише корпус. Сама компанія перебуває під санкціями «за допомогу гру» в радіоелектронній розвідці.

Журналісти зʼясували, що частину компонентів компанія закуповує в російській мережі «Сітілінк», із січня до травня 2022 року на це пішло приблизно 300 мільйонів рублів. Основним постачальником іноземних комплектуючих є компанія «СМТ-Айлогік». Із 2017 року «СМТ-Айлогік» імпортувала до росії комплектуючих приблизно на $70 мільйонів. СТЦ при цьому виступає головним покупцем, у 2021 році вона забезпечила майже 80% виручки.

Одним із посередників і головних постачальників комплектуючих для «СМТ-Айлогік» є гонконзька компанія Asia Pacific Links, власник якої — росіянин Антон Трофімов. Офіс компанії без вивіски розташований в обшарпаній будівлі у Гонконгу. На ресепшені будівлі журналістам підтвердили, що компанія винаймає кімнату з трьома іншими орендарями. За словами працівників, до будівлі іноді приходить один «іноземець». Із 2017 року Asia Pacific Links поставила «СМТ-Айлогік» комплектуючих на $12 мільйонів, понад половину цієї суми припадає на період російського вторгнення в Україну.

Американським посередником виступає компанія Ik Tech Ігоря Каждана (Алекса Стентона) із Флориди. Чоловік, який має громадянство як росії, так і США, визнав, що постачав електронні комплектуючі до росії. Із 2018 до 2021 року його компанія поставила в рф товарів на $2,2 мільйона, понад 90% — замовлення «СМТ-Айлогік».

У лютому, ще до вторгнення рф в Україну, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення. За його словами, росія схилила його постачати продукцію в обхід обмежень.