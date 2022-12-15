Головком Залужний: Українська армія готується до нової військової операції

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська армія готується до нової військової операції. Але вона має для цього обмежені ресурси.

Про це він розповів в інтервʼю The Economist.

«Із такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з них. Вона вже на підході, але ви її ще не бачите», — зазначив Залужний.

Він повідомив, що українська армія гостро потребує боєприпасів, але вони обмежені не лише в українській армії, але й у західних союзників. До того ж вони дуже дорогі.

Тому майбутня операція не потребуватиме багато снарядів.