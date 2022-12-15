Головком Залужний заявив, що Україні не потрібна додаткова масштабна мобілізація. Армії потрібно більше зброї

Новини

Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українській армії не потрібна додаткова масштабна мобілізація. Зараз найбільша потреба у зброї.

Про це він розповів у інтервʼю The Economist.

«Ми вже проводимо її [мобілізацію] в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч», — зазначив Залужний.

За його словами, українській армії потрібні танки, потрібні бронетранспортери, потрібні БМП. Також вкрай необхідні боєприпаси.

Залужний також розповів, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.