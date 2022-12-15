Головнокомандувач ЗСУ: Росія готує 200 тисяч нових солдатів, вони можуть піти на Київ

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Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів у тому, що вони спробують удруге піти на Київ.

Про це він розповів у інтервʼю виданню The Economist.

«Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2—1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», — зазначив генерал.

Залужний разом із президентом України Володимиром Зеленським та командувачем Сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про наближення критичних місяців для війни.

Видання пише, що вже в січні, але найімовірніше навесні, росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з білорусі.

«Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемирʼя. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков (радянський воєначальник часів Другої світової війни), це все одно не принесе бажаного результату», — додав він.