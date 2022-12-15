У Франції під час святкування виходу до фіналу Чемпіонату світу з футболу загинув 14-річний підліток

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Reuters

У французькому місті Монпельє під час святкувань виходу збірної країни з футболу до Чемпіонату світу загинув 14-річний підліток. Його збив автомобіль.

Про це пише BBC.

На кадрах із соцмереж видно, що автомобіль із французьким прапором був оточений людьми, які потім цей прапор забрали. Після цього авто різко розвернулося і поїхало вперед та збило двох підлітків.

Медики повідомили, що одного з них доставили до лікарні, але згодом він помер.

Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль, але водій покинув його та втік. Зараз поліцейські розшукують його.

Загалом святкування по Франції відбулися мирно, але в деяких місцях поліції довелося застосувати сльозогінний газ. У країні проживає велика марокканська діаспора, тому на вулицях почалися конфлікти між вболівальниками Франції та Марокко.

Збірна Франції перемогла у півфіналі Чемпіонату світу збірну Марокко з рахунком 2:0. У фіналі французи зустрінуться зі збірною Аргентини.