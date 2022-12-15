В аеропортах Великої Британії дозволять везти більше 100 мл рідини у ручній поклажі

Новини

Unsplash

В аеропортах Великої Британії змінять правила безпеки, зокрема дозволять пасажирам провозити більше 100 мл рідини у ручній поклажі.

Про це пише BBC.

Згідно з рішенням уряду, до червня 2024 року більшість аеропортів у Великій Британії мають встановити нові високотехнологічні 3D-сканери, які дозволять побачити вміст багажу більш детально. Така технологія вже кілька років діє в аеропортах США, таких як «Хартсфілд-Джексон» в Атланті та «ОʼХара» в Чикаго.

Норма рідини, яку можна возити у салоні літака у ручній поклажі зросте з 100 мл до двох літрів. Також пасажирам не потрібно буде діставати електричні предмети з сумок під час безпекових перевірок.

Протягом наступних двох років нові правила запровадять по всій країні. Чинні правила діятимуть в аеропортах, де ще не оновили обладнання, тож пасажирам рекомендують перевіряти це перед поїздкою.

Наразі пасажири зобов’язані виймати з ручної поклажі телефони, планшети, ноутбуки та рідини, під час проходження безпекової перевірки в аеропортах. У салоні літака дозволяють возити не більше 100 мл рідини — пляшки мають бути у прозорому поліетиленовому пакеті.

Такі обмеження діють з листопада 2006 року. Перед цим, у серпні того ж року, у Великій Британії заборонили провозити рідини у салонах літаків. Тоді британська поліція заявила, що запобігла намірам підірвати 10 літаків за допомогою вибухівки, захованої в напоях.