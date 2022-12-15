Генштаб ЗСУ: Українські військові просунулися на 1,5 км у районі села Діброва на Луганщині

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Українська армія змогла просунутися на 1,5 км у районі села Діброва на Луганщині. Воно розташоване на захід від міста Кремінна.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він також розповів, що російські війська намагаються прорвати оборону українців у районі села Верхньокамʼянське на Донеччині, щоб обійти селище Білогорівка на Луганщині і витиснути звідти Сили оборони України.

За словами Громова, успіхи української армії змусили російський генштаб змінити свої плани щодо війни в Україні.

«У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями», — підкреслив він.