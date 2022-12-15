До білорусі повернули носії «Кинджалів» МіГ-31К та літак А-50

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У білорусь прилетіли носії ракет «Кинджал» МіГ-31К та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, росіяни продовжують переміщення озброєнь та військової техніки до білорусі — цього тижня противник перекинув на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинджал», а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У.

Це свідчить про нарощування можливості агресора завдавати авіаційних ударів по території України, додав Громов.

Водночас на території білорусі поки немає необхідної для ведення сухопутних наступальних дій кількості авіації росіян.