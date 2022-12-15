Український суд відправив 15 бойовиків «л/днр» на 15 років за ґрати. Вони воювали проти ЗСУ та розграбували елеватори
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- Анна Холоднова
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В Україні 15 бойовиків «л/днр» засудили до 15 років за ґратами. Ці люди воювали проти України на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках та розграбовували місцеві елеватори.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
У суді довели, що після 24 лютого 2022 року чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських збройних угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники, які воювали у лавах підрозділів 2 армійського корпусу південного військового округу зс рф.
За вказівкою окупантів бойовики розграбували елеватори для незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих причорноморських районів України до росії. Злочинці потрапили в полон ЗСУ під час контрнаступу на південному та східному фронтах.
На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 111-1 (колабораціоністська діяльність) Кримінального кодексу України.
Тепер чоловіки проведуть 15 років у вʼязниці.