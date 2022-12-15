ЗМІ: Країни Заходу обговорюють, яку зброю надати Україні для отримання «вирішальної переваги» над росією

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Країни Заходу обговорюють, як забезпечити Україні «вирішальну перевагу» над російськими військами і наблизити кінець війни. Водночас там не хочуть, щоб українська армія почала наступ на росію.

Про це пише Evening Standard з посиланням на власні джерела.

Одне із джерел видання припустило, що обговорення можуть зрештою призвести до постачання Україні сучасних винищувачів.

За його словами, допомога Україні розглядається як «що завгодно», але з умовою не здійснювати атаки по території рф, окрім тієї, яка «безпосередньо залучена в бойові дії в Україні».

Також може йтися про постачання озброєння, яке б дозволило Україні здійснювати удари «на випередження», а не просто реагувати на російські атаки, наприклад, на ключові обʼєкти інфраструктури.

«Це складне питання, але це питання, яке починають розглядати, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, також не є привабливою. Це робота, яка ведеться у США та з ключовими союзниками по НАТО. Вона ще не досягла завершення, але це те, що ми розглядаємо дуже уважно», — розповіло джерело.