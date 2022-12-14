Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Martijn Snels / Flickr
Сенат Чехії визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче», — заявив український лідер.
У квітні Палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) визнала Голодомор в Україні в 1932—1933 роках геноцидом українського народу. Перед цим Чехія визнавала Голодомор як злочинний акт тоталітарного режиму радянської влади.
- Голодомор геноцидом українців офіційно визнали Німеччина, Польща, Угорщина, країни Балтії, 23 штати США, Австралія, Канада та ще низка країн. Водночас росія як правонаступниця СРСР Голодомор геноцидом не визнає.