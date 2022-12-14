Суд у Туреччині засудив мера Стамбулу до понад 2,5 року увʼязнення за образу членів ЦВК. Його вважають головним опонентом Ердогана

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Reuters

Суд у Туреччині засудив опозиційного мера Стамбулу Екрема Імамоглу до 2 років та 7 місяців позбавлення волі за образу членів Центральної виборчої комісії. Йому також заборонять брати участь у виборах.

Про це пише BBC.

Прокурори вимагали засудити Імамоглу до 4 років та 1 місяця позбавлення волі. Вони вважають його винним в образі членів Центральної виборчої комісії. Самого Імамоглу на засіданні не було.

Для того, щоб це рішення набуло чинності, його мають підтвердити ще Апеляційний суд і Верховний суд Туреччини.

Скандал тягнеться з 2019 року. Тоді в листопаді під час виступу у Франції Імамоглу поскаржився, що турецька влада натиснула на ЦВК, щоб скасувати результати виборів мера Стамбулу. Йому відповів міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, який назвав Імамоглу «ідіотом». Уже наступного дня Імамоглу відповів, що ідіоти — це «ті, хто скасували вибори».

Члени виборчої комісії вирішили, що це була образа в їхній бік, і подали заяву до суду. Натомість Імамоглу пояснював, що за скасуванням виборів стоять правоохоронці та міністр внутрішніх справ, і його репліка стосувалася саме Сойлу.

31 березня 2019 року пройшли перші з 2014 року муніципальні вибори в Туреччині. На виборах мера Стамбулу опозиційний кандидат Екрем Імамоглу на кілька тисяч голосів обійшов кандидата від правлячої партії Біналі Йилдирима. Вища виборча комісія Туреччини скасувала підсумки виборів мера Стамбулу. У Центрвиборчкомі також постановили провести муніципальні вибори у Стамбулі повторно. За скасування результатів виборів і проведення повторного голосування висловилися семеро з 11 членів комісії. Четверо членів комісії виступили проти такого рішення. Однак Імамоглу переміг і на повторних виборах.

Наразі Імамоглу очолює найбільшу опозиційну партію «Республіканська політична партія». Його називають головним імовірним опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах, які відбудуться в червні 2023 року.