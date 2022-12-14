WP: Байден погодиться на передачу Україні систем Patriot після відповідей Пентагону на свої перестороги

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Президент США Джо Байден підпише рішення про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot тільки після отримання від Пентагону відповідей на свої застереження.

Про це пише The Washington Post.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що президент підпише план надання Україні системи Patriot лише після того, як Пентагон відповість на всі запитання щодо навчання та технічного обслуговування, законності передачі та її впливу на військову здатність США. Міністерство оборони зараз працює над параметрами програми підготовки, яка, імовірно, відбудеться в Німеччині. За нормальних умов навчання може тривати понад шість місяців. Інший американський чиновник сказав, що зброя буде надходити зі складів США, але не з оперативних підрозділів.

Система Patriot покладається на складний радар, щоб виявляти вхідні загрози, і запускає ракети великої дальності для їх перехоплення. Її пускові установки встановлені на шасі вантажівки та є дуже мобільними. Для однієї батареї потрібно приблизно 90 військовослужбовців. Батарея включає до восьми пускових установок, кожна з яких містить від чотирьох до 16 готових до стрільби ракет, залежно від типу боєприпасів. Система розроблена для використання на рівні батальйону, де кожен батальйон включає штаб, роту технічного обслуговування та спеціалістів із зв’язку.

Сполучені Штати мають приблизно 15 батальйонів Patriot, багато з яких дислокуються в Європі та на Близькому Сході. Кілька союзників і партнерів США теж мають власні системи Patriot. Ракети, що запускаються комплексом, можуть злітати на висоту до 23 кілометрів, із робочою дальністю, залежно від типу використовуваного боєприпасу, до 160 кілометрів. Ці системи здатні збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки. Які саме боєприпаси запропонує постачати Пентагон — поки невідомо.