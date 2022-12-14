Омбудсман Лубінець: У Херсоні знайшли камери, де росіяни утримували дітей

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Getty Images / «Бабель»

У звільненому Херсоні знайшли камеру, де російські окупанти утримували та катували дітей — це перший такий випадок.

Про це під час брифінгу 14 грудня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Ми вперше зафіксували катування дітей. У Херсоні ми виявили 10 катівень, 4 — у самому місті. В одній з них окреме приміщення — камера, де тримали дітей. Це таке ж саме сире приміщення, єдине, що вони кинули три тонкі каремати, і назвали це покращеними умовами», — розповів Лубінець.

Наприклад, хлопчика 14 років забрали за те, що він сфотографував розбиту російську техніку.

За словами Лубінця, дітям давали воду через день, майже не давали їжі, а також психологічно тиснули: розказували, що батьки від них відмовилися, що вони вже не повернуться.