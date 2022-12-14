У Косові підписали заявку на вступ до Євросоюзу

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Facebook / Vjosa Osmani

Косовська влада підписала заявку на вступ до Європейського Союзу. Свої підписи під документом поставили президент країни, премʼєр-міністр та очільник парламенту.

Про це пише пресслужба президента Вйоси Османі.

«На шляху до реалізації мрії тих, хто пожертвував собою за свободу, незалежність і демократію, а також до реалізації нашого спільного та невіддільного прагнення інтеграції до Європейського Союзу», — зазначила вона.

Тепер Європейський Союз має розглянути цю заявку, а Єврокомісія визначити, чи відповідає країна вимогам для отримання статусу кандидата на вступ. Водночас невідомо, як саме ЄС відреагує на цю заявку, оскільки пʼять країн-членів ЄС досі не визнають незалежність Косова.

Косово лишалося останньою країною Західних Балкан, яка ще не подала заявку на вступ до Євросоюзу.