Студія Ghibli анонсувала новий мультфільм Хаяо Міядзакі. Премʼєра відбудеться влітку 2023 року

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Ghibli

Анімаційна студія Ghibli анонсувала новий проєкт від легендарного кінорежисера Хаяо Міядзакі. Попередня назва мультфільму «Як ти поживаєш».

Про це пише Variety.

Премʼєра повнометражного фільму запланована на 14 липня 2023 року. Ніяких інших подробиць студія Ghibli не оголосила. Натомість компанія показала ескіз, на якому зображена птахоподібна істота.

Імовірно, фільм базуватиметься на однойменній книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька. Раніше Хаяо Міядзакі назвав «Як ти поживаєш» однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.