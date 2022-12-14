Студія Ghibli анонсувала новий мультфільм Хаяо Міядзакі. Премʼєра відбудеться влітку 2023 року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ghibli
Анімаційна студія Ghibli анонсувала новий проєкт від легендарного кінорежисера Хаяо Міядзакі. Попередня назва мультфільму «Як ти поживаєш».
Про це пише Variety.
Премʼєра повнометражного фільму запланована на 14 липня 2023 року. Ніяких інших подробиць студія Ghibli не оголосила. Натомість компанія показала ескіз, на якому зображена птахоподібна істота.
Імовірно, фільм базуватиметься на однойменній книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька. Раніше Хаяо Міядзакі назвав «Як ти поживаєш» однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.
- У 1985 році Хаяо Міядзакі заснував анімаційну студію Ghibli. Міядзакі створив повнометражні анімаційні фільми «Навсікая з Долини Вітрів» (1984), «Небесний замок Лапута» (1986), «Мій сусід Тоторо» (1988), «Принцеса Мононоке» (1997). У 2003 році фільм Міядзакі «Віднесені привидами» отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм року.