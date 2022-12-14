Віцеспікер Ради: Для проведення виборів після війни потрібен «перехідний період»

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Пресслужба Корнієнка

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що після закінчення війни потрібен буде «невеликий перехідний період» для проведення виборів. Ідеться про 4—5 місяців.

Про це він заявив в інтервʼю «РБК-Україна».

«Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять eсю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів», — сказав Корнієнко.

За його словами, після завершення дії воєнного стану провести вибори одразу буде складно.

«Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій. Наприклад, якщо ми звільняємо території, які окуповані давно, — Донецьк, Луганськ, Крим, — потрібно зʼясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки. А що стосується територій, які були нещодавно окуповані, наприклад Херсонська область, там можна проводити національні вибори», — сказав віцеспікер парламенту.

На переконання Корнієнка, перехідний період може тривати до 5 місяців.