Втрати росіян у війні проти України сягнули 96 тисяч убитих військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 13 грудня російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 294 дні вторгнення росіяни недорахувалися 96 000 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 970 танків (+4);
- 5 937 бойових броньованих машин (+7);
- 1 931 артилерійська система;
- 404 одиниці РСЗВ;
- 211 засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери (+1);
- 1 617 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 562 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+13);
- 171 одиниця спеціальної техніки (+1).
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили наступ росіян у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Марʼїнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
У той же час противник завдав одного авіаційного та 11 ракетних ударів, з них три — по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.