Втрати росіян у війні проти України сягнули 96 тисяч убитих військових

Новини

Упродовж 13 грудня російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 294 дні вторгнення росіяни недорахувалися 96 000 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 970 танків (+4);

5 937 бойових броньованих машин (+7);

1 931 артилерійська система;

404 одиниці РСЗВ;

211 засобів ППО;

281 літак;

264 гелікоптери (+1);

1 617 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

592 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 562 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+13);

171 одиниця спеціальної техніки (+1).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили наступ росіян у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Марʼїнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

У той же час противник завдав одного авіаційного та 11 ракетних ударів, з них три — по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.