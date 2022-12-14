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Депутати литовського Сейму схвалили закон про «дерадянізацію». Що він передбачає?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

LRT

Депутати Сейму у Литві проголосували за так званий закон про дерадянізацію.

Про це повідомляє LRT.

За цей закон проголосували 103 члени парламенту. Тепер документ має підписати президент.

Що передбачає закон?

Такі обмеження не поширюватимуться на музеї, архіви, бібліотеки та виставки, що покликані інформувати суспільство про тоталітарні та авторитарні режими та їхні наслідки. Також дозволять використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва, колекціонування.

Затверджувати перелік громадських обʼєктів, що пропагують тоталітарні чи авторитарні режими та їх ідеології, буде литовський Центр досліджень геноциду та опору. Генеральний директор Центру геноциду не пізніше ніж через пʼять робочих днів після висновку цієї комісії має остаточно вирішити, чи треба демонтувати обʼєкт.

Очікують, що закон набуде чинності 1 травня 2023 року.