У Києві ранок почався з тривоги — в місті пролунали вибухи. ППО збила 10 дронів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Assosiated Press
У Києві та області о 05:55 ранку почалася повітряна тривога. Уже за кілька хвилин мешканці столиці почули вибухи.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі столиці таки пролунали вибухи. Усі відповідні служби вже слідують на місце.
Станом на 7 ранку у Київській області та над столицею ППО збила 10 дронів типу Shahed.