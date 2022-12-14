У Києві ранок почався з тривоги — в місті пролунали вибухи. ППО збила 10 дронів

Новини

Assosiated Press

У Києві та області о 05:55 ранку почалася повітряна тривога. Уже за кілька хвилин мешканці столиці почули вибухи.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі столиці таки пролунали вибухи. Усі відповідні служби вже слідують на місце.

Станом на 7 ранку у Київській області та над столицею ППО збила 10 дронів типу Shahed.