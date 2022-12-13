Активісти просять президента ветувати закон про містобування. Петиція набрала понад 15 тисяч голосів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Струмковський Володимир / УНІАН
На сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію із закликом ветувати закон № 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Наразі її підтримали понад 15 тисяч голосів.
Автор петиції Владислав Проценко переконаний, що ухвалений закон пришвидшить хаотичну забудову міст і паплюження історичних памʼяток.
Основна претензія противників закону полягає у тому, що документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад і територій та передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.
- 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Його критикували глави українських міст і селищ, архітектори та громадські активісти.