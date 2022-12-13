Reuters: Західні країни продовжують постачати росії чипи через фірми-прокладки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Попри санкції західні країни продовжують постачати до росії мікрочипи.
Про це йдеться в розслідуванні Reuters спільно з Королівським обʼєднаним інститутом оборонних досліджень.
Із квітня по листопад США та низка європейських країн поставили Росії чипів на $777 мільйонів. Це комплектуючі від Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon. Для цього в Туреччині та Гонконгу створювалися фірми-прокладки, які були зареєстровані в березні цього року. Уже за тиждень компанії почали постачати комплектуючі до рф. Засновник Azu International Ltd. Sti також володіє німецькою фірмою з постачання мікрочипів Smart Impex. Після запровадження санкцій вона припинила постачати продукцію до рф, проте продовжила постачати чипи до Туреччини.
За даними російської митниці, з березня протягом семи місяців компанія експортувала до росії комплектуючі на суму не менше ніж $20 мільйонів, включно із чипами американських виробників.
Іншу фірму, турецьку Smart Trading Ltd. започаткував гендиректор російської логістичної фірми Novelco Григорій Григорʼєв. Згідно з російськими митними деклараціями, компанія відвантажила продукцію американських виробників напівпровідників на щонайменше $660 тисяч.
Розслідувачі знайшли один з постів Григорʼєва на LinkedIn про те, що Novelco відкрила філію у Стамбулі та відправляє товари до росії з Туреччини та не дотримується торгових обмежень США і ЄС щодо рф. Як тільки товари прибувають до Туреччини, «відвантаження обробляються для реекспорту, і вантажі можуть прямувати до росії повітряним, морським, автомобільним та залізничним транспортом».
Оминають санкції також в Естонії. Компанія Elmec Trade Oü, яка базується в Таллінні, у період з 1 квітня по 31 жовтня відправила до росії товарів на суму не менше $17 мільйонів. Гендиректор фірми Олександр Фоменко заявив, що експорт іде виключно відповідно до старих договорів, укладених до введення санкцій.
- У серпні видання «Важные истории» з посиланням на доповідь експертів Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) писало, що росія продовжує закуповувати імпортні компоненти для своєї зброї, попри санкції.