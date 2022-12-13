Pornhub підсумував 2022 рік. Ось, яке порно шукали у світі та як змінились запити українців

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awario.com

Порносайт Pornhub опублікував звіт із підсумками 2022 року, в якому вказав головні тренди року, популярні запити, статистику переглядів і детальні показники країн зі списку першої двадцятки, до якого входить й Україна.

Цього року головним запитом стало реаліті, оскільки люди «все ще прагнуть справжнього домашнього порно». Наступними популярними темами стали гендер (категорія трансгендери), груповий секс, на відкритому повітрі (цьому посприяла пандемія коронавірусу), пози, ноги (збудження від стимуляції ніг назвали головним фетишем 2022 року) і фемдім.

Хентай, як і минулоріч, залишився найчастішим пошуковим запитом. Далі йдуть «японські» та «мілфи». Торік на третьому місці були «лесбійки», а зараз вони втратили одну позиції.

Список найпопулярніших порнозірок очолила акторка єврейсько-українського походження Абелла Денджер (Abella Danger), за нею йде американка Лана Роудс (Lana Rhoades). Зазначимо, що минулого року все було навпаки — Лана була на першому.

Третє місце посіла австралійська порноактриса Анджела Вайт (Angela White).

Україна втратила дві позиції у рейтингу перших 20 країн за переглядом сервісу Pornhub — ми опинились на 15-му місці. На країни з цього рейтингу припадає 79,3% щоденного трафіку Pornhub.

В Україні пошукові запити «лесбійки», «мілф», «аніме» та «жорсткий» увійшли в першу пʼятірку запитів.

У 2021 році найпопулярнішим пошуковим запитом в Україні був «російське домашнє», але після повномасштабного вторгнення цей запит втратив 6 позицій. Натомість «українське порно» підвищилося в рейтингу на 84 позиції.

Україна була єдиною країною з першої двадцятки, у якій категорія «Реаліті» мала найбільшу популярність, за нею йшли «Секс утрьох» і «Мілфи».

У 2022 році середня тривалість відвідування Pornhub скоротилася на одну секунду до 9 хвилин 54 секунди. Однак у більшості з 20 найкращих країн тривалість перегляду збільшилася.

У топ-20 країн із найдовшим часом відвідування входить Єгипет — 11 хвилин 12 секунд. Найшвидшою була Мексика — 8 хвилин 45 секунд, що на 31 секунду менше, ніж у 2021 році.

Крім того, цьогоріч жінки-відвідувачі Pornhub скоротили розрив з чоловіками та витратили на перегляд порно лише на 6 секунд більше часу.