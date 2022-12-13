Рада ухвалила дискусійний законопроєкт про містобудування

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5655 про реформування сфери містобудівної діяльності. Його критикували глави українських міст і селищ, архітектори та громадські активісти.

Законопроєкт в цілому підтримали 228 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Порогова кількість голосів — 226.

Жодного голосу не дали «Європейська солідарність» і «Батьківщина». У «Голосі» лише один депутат проголосував за.

Низка громадських організацій та ЗМІ наголошували на тому, що цю реформу проводять без належного обговорення. Саме за цим документом відбуватиметься відбудова країни, а громадяни не матимуть на цей процес належного впливу.

«Фактично це законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування», — зазначив мер Києва Віталій Кличко, який за сумісництвом є главою Асоціації міст України.

Основна претензія противників полягає у тому, що документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад і територій та передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.