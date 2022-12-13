Зеленський просить у ЄС поставок електроенергії до завершення опалювального сезону

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Президент Володимир Зеленський просить Євросоюз постачати електроенергію в Україну до завершення опалювального сезону. Для цього потрібно наростити потужності.

Про це він заявив під час міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

«Як мінімум до завершення цього опалювального сезону ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсягом до 2 ГВт», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для цього євромережі операторів систем передачі електрики повинні наростити імпортну потужність. За словами Зеленського, така підтримка коштуватиме приблизно €800 мільйонів.

«Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні», — додав він.

Крім цього, Зеленський наголосив, що Україні потрібно багато різного енергетичного обладнання, зокрема трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Ще одна пропозиція від Зеленського — передати велику кількість LED-ламп для України.

«Це може здатися комусь не таким істотним, але 50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики. Враховуючи, що середній дефіцит нашої енергосистеми — близько 2,5 ГВт, цей проєкт також міг би суттєво допомогти», — наголосив він.

На цей проєкт одразу відгукнулися в Європейській комісії. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС профінансує придбання близько 30 мільйонів таких ламп.