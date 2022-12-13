Нацполіція знайшла у депутата держдуми рф 11 квартир у Києві

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Національна поліція України виявила 11 квартир, які перебувають у власності чинного депутата держдуми росії, який народився 1968 року в Маріуполі — це депутат від «единой россии» дмитро саблін.

Про квартири Нацполіція повідомила 13 грудня, а імʼя сабліна називає розслідувач з команди Навального Георгій Албуров.

Наразі суд ухвалює рішення про накладання арешту на ці квартири. Сам саблін заявив РИА, що не має нерухомості у Києві.

Дмитро саблін цього року отримав медаль «за отвагу» та «бойову» медаль «за освобождение Мариуполя», а перед повномасштабним вторгненням як депутат держдуми голосував за надання дозволу на введення військ на територію України.