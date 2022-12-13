Міненергетики: Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків на АЕС

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Лазаренко Микола / УНІАН

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в Україні вночі підключили до мережі ще один атомний енергоблок. Таким чином енергоблоки усіх АЕС, які перебувають під контролем України, запустили в роботу.

Про це пише пресслужба Міненергетики.

Уночі 13 грудня після ремонту до електромережі було підключено ще один енергоблок-тисячник (потужністю 1 000 МВт) «Енергоатома», який було виведено з ладу 23 листопада після обстрілів. Наразі триває набір потужності.

«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі девʼять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни», — сказав Галущенко.

Водночас росіяни продовжують блокувати роботу Запорізької АЕС. Сама станція споживає понад 100 МВт на власні потреби від української енергосистеми.