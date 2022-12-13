Лідери країн G7 заявили, що хочуть притягнути особисто путіна до відповідальності за війну в Україні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лідери країн-членів «Великої сімки» за результатами онлайн-саміту заявили, що планують притягнути до відповідальності особисто російського президента володимира путіна за війну в Україні. Вони також підкреслили, що росія буде зобовʼязана компенсувати завдані збитки.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів.

«Ми сповнені рішучості, що росії, зрештою, доведеться заплатити за відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок її жорстокої війни. Воєнні злочини та інші звірства не можуть залишатися безкарними. Ми притягнемо президента путіна та винних до відповідальності відповідно до міжнародного права», — зазначається у заяві.

Також країни G7 знову вказали, що підтримуватимуть Україну так довго, скільки це буде потрібно. Україна отримуватиме допомогу, доки російські війська не покинуть країну.

На початку саміту у ньому взяв участь і президент Володимир Зеленський, який закликав G7 посилити військову допомогу, надавати Україні допомогу для збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також провести Глобальний саміт миру.