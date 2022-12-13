Комісар ООН: Ми збираємо докази воєнних злочинів росіян незалежно від їхніх посад чи громадянства

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Комісія ООН, яка розслідує злочини у війні росії з Україною, може займатися справами з 2014 року, до початку повномасштабного вторгнення рф. Докази злочинних дій збирають незалежно від посади чи громадянства ймовірного фігуранта.

Про це комісар ООН Пабло де Грейф розповів у інтервʼю «Бабелю».

Він наголосив, що повноваження комісії ООН дуже широкі: вона розслідує порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також інші міжнародні злочини, якщо вони були вчинені в контексті агресії. Також мандат комісії не має географічних обмежень.

«Але в нас немає доступу на окуповану територію і на територію рф, бо нам так і не вдалося налагодити звʼязок з російською владою. Також ми обмежені в кількості співробітників», — уточнив де Грейф.

Відповідаючи на питання, чи реально, щоб фігурантами розслідувань стали, наприклад, глава держави чи міністри, комісар ООН запевнив, що це можливо, але нелегко.

«Головне завдання подібних слідчих комісій — збирати докази з вірою, що в якийсь момент їх використають і жертви отримають правосуддя. Досвід показує, що, хоча це й нелегка справа, але варто спробувати цього досягти», — сказав він.