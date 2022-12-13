Спроби росії посіяти хаос у Молдові та Зеленський як фактор у політиці США. Провідні медіа світу про війну 12 грудня

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«Бабель»

Використовуючи війну в Україні, росія намагається посіяти безлад у Молдові, пише The New York Times. Місцеві проросійські політики, зокрема ексмер міста Оргеїв та підозрюваний в участі у крадіжці мільярда доларів з місцевих банків Ілан Шор, організовують щотижневі мітинги проти чинної влади. Головна ціль цих мітингів ― прозахідна президентка Майя Санду, яка, за словами однієї з учасниць, «намагається холодом змусити молдован мовчати». Мітингувальниця має на увазі зростання цін на опалення й електрику, а також високу інфляцію, яка вже досягла 35%. Ці проблеми мало залежать від влади Молдови ― вони спричинені, передовсім, вторгненням росії в Україну. Та ж сама і причина відключень електроенергії у країні ― її електромережа прив’язана до української, і проблеми Києва стають проблемами Кишинева. Видання поспілкувалося з віцепрем’єр-міністром Молдови Андреєм Спірну, який відповідає за диверсифікацію шляхів постачання енергії до країни в цих умовах. У своєму кабінеті в будівлі уряду він не вмикає світла ― зорієнтуватись у тьмяних коридорах допомагає ліхтарик мобільного телефону. Ілан Шор тимчасом запевняє, що якщо дружити з росією, всіх цих проблем не буде. У своїх відеотрансляціях, які він записує в Ізраїлі як утікач, Шор обіцяє домовитись із кремлем за дешеву енергію в Огреєві та околицях ― хоч це і незаконно, і технічно неможливо. Політик має причини ворогувати з теперішньою владою країни: нещодавно обшуки в офісах його партії виявили необлікованої готівки на майже $100 тисяч. Це, запевняють видання місцеві правоохоронці, тижневий бюджет акцій протесту проти Санду.

Того тижня, коли Володимир Зеленський став героєм обкладинки журналу Time і володарем титулу «Людина року», колумністка MSNBC Найєра Хак згадує іншу обкладинку Time із Зеленським ― трирічної давності. Тоді вона стосувалася скандалів із адміністрацією Трампа й фактів, що президент-республіканець гальмував надання Україні військової підтримки, спонукаючи Київ розслідувати ймовірні зловживання сина Джо Байдена Хантера. Тоді Зеленський запевняв, що зробить усе можливе, щоб не стати фактором внутрішньої американської політики. Минуло три роки ― і Зеленський став ним, стверджує Хак. На початку повномасштабного вторгнення він завдяки сміливості й таланту промовця надихнув американців на боротьбу з диктатурою. Причому для успішної боротьби громадянам США навіть не довелось бруднити руки ― жодного наземного контингенту, українці все роблять самі, американці ж допомагають грішми та технікою. Протягом тривалого часу це працювало ― суспільство США консолідувалося, і Зеленський став однією з найпопулярніших фігур у країні. Підтримка України серед республіканців тоді сягала 80%. Зараз, коли очевидно, що платити американцям доведеться ще довго, а війна втратила ефект новизни, підтримка впала до 50%. Республіканці стверджують, що допомогу Україні варто переглянути, а радикальне крило нагадує, що треба перевірити, «які документи лежать у валізці Хантера Байдена». Відтак, щоб вижила Україна, Зеленському знову доводиться активніше апелювати до американської аудиторії, нагадуючи, що ЗСУ воюють не лише за себе, а за демократію. Хоч, можливо, для частини американських топполітиків це вже не цінність, підсумовує колумністка.

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