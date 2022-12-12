«Укрзалізниця» запускає 11 потягів до Угорщини. Як вони курсуватимуть
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Facebook / Укрзалізниця
Із 12 грудня в «Укрзалізниці» запрацювали 11 оновлених сполучень із Угорщиною.
Потяги курсуватимуть за таким розкладом:
- № 31 Мукачево — Будапешт, щоденно з Мукачева о 16:30, Чоп 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) 22:14/22:15, Будапешт- Ньюгати о 22:37.
- № 34/33 Будапешт — Мукачево, щоденно з Будапешта-Ньюгати о 07:23, Феріхегі (аеропорт) 07:42/07:43, Чоп 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30.
Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття до Будапешта-Ньюгати о 18:37.
- № 140 Відень — Захонь — Чоп та № 149 Чоп — Захонь — Відень. Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою в Захоні. Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня о 11:21.
- № 6280/6281 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправлення із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00. Зворотно з Чопа о 05:29, прибуття до Захоні о 04:47.
- № 6282/6283 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправлення із Захоні о 06:34, прибуття до Чопа о 07:52. Назад з Чопа о 08:22, прибуття до Захоні о 07:40.
- № 6284 Дебрецен — Мукачево щоденно відправлення із Дебрецена о 05:58 через Нʼїредьхазу та Кішварду. Прибуття до Чопа о 09:53, прибуття до Мукачева об 11:33.
- № 6285 Чоп — Захонь щоденно відправлення із Чопа о 10:25, прибуття до Захоні о 09:43.
- № 6286/6287 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправлення із Захоні о 14:24, прибуття до Чопа о 15:42. Назад із Чопа о 16:12, прибуття до Захоні о 15:30.
- № 6288/6289 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправлення із Захоні о 18:37, прибуття до Чопа о 19:55. Зворотно з Чопа о 20:25, прибуття до Захоні о 19:43.
- № 6290/6291 Захонь — Чоп — Захонь відправлення із Захоні о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59. Назад з Чопа о 22:29, прибуття до Захоні о 21:47 щоденно.
- № 749/140 Київ — Будапешт (у складі безпересадкових вагонів Київ — Відень).