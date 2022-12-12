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«Укрзалізниця» запускає 11 потягів до Угорщини. Як вони курсуватимуть

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Facebook / Укрзалізниця

Із 12 грудня в «Укрзалізниці» запрацювали 11 оновлених сполучень із Угорщиною.

Потяги курсуватимуть за таким розкладом:

Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття до Будапешта-Ньюгати о 18:37.