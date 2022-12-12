У Туреччині виявили нове нафтове родовище. Ердоган назвав його «одним з найбільших відкритів»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на південному сході Туреччини виявили нове родовище із запасами 150 мільйонів барелів чистих запасів нафти. Їх оцінюють у $12 млрд.
Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на слова турецького лідера у зверненні після засідання уряду.
За словами Ердогана, це родовище є одним із десяти «найбільших відкриттів», які були зроблені на суші цього року.
Воно розташоване в районі гори Габар, що в турецькій провінції Ширнак на південному сході країни.