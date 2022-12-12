Politico: ВПС США хочуть передати Україні безпілотники Reaper, проте Пентагон сумнівається

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Ethan Miller / Staff

Військово-повітряні сили США хочуть передати Україні безпілотники Reaper. Водночас у Пентагоні ще точаться дискусії з цього приводу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Така пропозиція від ВПС надійшла за місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак Пентагон все ще сумнівається, чи варто передавати ці безпілотники Україні. Побоювання Міноборони США викликані передачею секретних технологій і тим, що деякі з них майже напевно будуть збиті. Співрозмовники видання кажуть, що «ситуація майже безвихідна». За словами одного із джерел, така позиція розчарувала українську сторону. Також він сказав, що Київ обіцяє партнерам використовувати безпілотники, щоб завдавати удари тільки по російських позиціях на території України, а також пообіцяв перед тим ділитися інформацією про цілі зі США.

MQ-9 Reaper — ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на дальність до 1 900 км на швидкості понад 300 км/годину. Він може підніматися на 15 км і бути в повітрі до 28 годин.