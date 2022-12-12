Президент Зеленський відповів на петицію про позбавлення звання Герой України Юрія Бойка

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Космач Олександр / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення колишнього глави фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка звання Герой України.

Відповідь оприлюднив 12 грудня Офіс президента.

Так, цього звання можуть позбавити або через тяжкий злочин, або якщо людина перебуває під санкціями. Наразі щодо Бойка немає таких підстав, однак Зеленський звернувся до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, аби проаналізували, чи є підстави для запровадження санкцій щодо Юрія Бойка.