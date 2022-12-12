Рада ЄС збільшила Європейський фонд миру на €2 мільярди. З нього закуповують зброю для України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Westend61 / Getty Images
Рада Європейського Союзу збільшила розмір Європейського фонду миру у 2023 році на €2 мільярди. З цього фонду виділяються кошти на закупівлю зброї для України.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Європейський фонд миру має загальну фінансову межу в €5 мільярдів на період 2021—2027 років. Його річні межі коливаються від €420 мільйонів у 2021 році до €1,132 мільярда в 2027 році. Внески держав-членів визначаються на основі ключа розподілу валового національного доходу.
При цьому 86% загальної фінансової межі на 2021—2027 роки вже виділили протягом нинішнього року, що спричинило необхідність збільшити бюджет.
- 10 грудня Рада Європейського Союзу затвердила пакет допомоги Україні на наступний рік у розмірі €18 мільярдів.