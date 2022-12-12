The Washington Post: Японія закупить у США кілька сотен ракет «Томагавк»

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Японія планує придбати у Сполучених Штатів від 400 до 500 ракет «Томагавк» дальністю близько 1 600 км.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в урядах Японії та США.

Зброю хочуть придбати у рамках нової стратегії національної безпеки та оборони Японії. Вона передбачає значне збільшення оборонного бюджету країни — до рекомендованих у НАТО 2% ВПП.

За словами джерел видання, рішення придбати сотні «Томагавків» дасть сигнал Китаю та Північній Кореї, що Японія серйозно ставиться до самооборони на тлі ймовірних загроз з боку Пекіна та Пхеньяну.

«Введення цієї системи символізуватиме серйозні позитивні зміни щодо можливостей нанесення контрудару», — сказав японський чиновник, обізнаний у ситуації. «Томагавки» дальністю близько 1 600 км дозволять вражати військові цілі на материковій частині Китаю.

За словами іншого японського посадовця, ключовим фактором для розширення військового потенціалу країни стала саме війна росії в Україні. Для японців війна в Україні зробила вторгнення Китаю на Тайвань набагато більш імовірним. Відповідно, у суспільстві посилилася стурбованість щодо військової готовності Японії у разі регіонального конфлікту.

За словами колишнього співробітника Пентагону Кристофера Джонстона, японські чиновники також побачили, як зросла підтримка Києва з боку НАТО після того, як українці продемонстрували волю до боротьби.

«Вони дійшли висновку, що найкращий спосіб забезпечити собі підтримку з боку Сполучених Штатів та інших під час кризи — це показати інвестиції у власний захист і готовність до боротьби. Це головний урок української війни для Японії», — сказав Джонстон.

За даними людей, знайомих з цим питанням, у травні радник з національної безпеки Японії Такео Акіба зустрівся у Вашингтоні зі своїм колегою з Білого дому Джейком Салліваном і обговорив ідею придбання «Томагавків». Салліван, за їхніми словами, підтримав таку ідею.

За інформацією чиновників, Токіо ще не надсилав офіційного запиту на придбання зброї.