ГУР Міноборони: Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових ракет
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російський оборонно-промисловий комплекс має змогу за місяць виготовити близько 40 нових високоточних ракет. Від початку вторгнення рф виготовила вже сотні таких ракет.
Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю The New York Times.
За його словами, росіяни продовжують виготовляти нові ракети весь цей час, тому навряд чи вони в них колись закінчаться.
Скібіцький розповів, що з початку вторгнення росія змогла виробити 240 крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр».
Він також зазначив, що росіяни почали використовувати ракети Х-55, які були виготовлені на українському заводі. Ці ракети можуть нести ядерні боєголовки і були передані Україною росії в рамках відмови від ядерної зброї. Але тепер росіяни вилучають ядерну боєголовку і замість неї ставлять баласт. Таким чином вони створюють хибну ціль, щоб перевантажити українську ППО і змусити її реагувати.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим у країні запровадили періодичні відключення електроенергії.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих чи інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет. Найскладніша ситуація наразі на Одещині, Херсонщині та Харківщині, також залишається нестійкою ситуація на Київщині, особливо на її лівобережній частині.