ГУР Міноборони: Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових ракет

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Російський оборонно-промисловий комплекс має змогу за місяць виготовити близько 40 нових високоточних ракет. Від початку вторгнення рф виготовила вже сотні таких ракет.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю The New York Times.

За його словами, росіяни продовжують виготовляти нові ракети весь цей час, тому навряд чи вони в них колись закінчаться.

Скібіцький розповів, що з початку вторгнення росія змогла виробити 240 крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр».

Він також зазначив, що росіяни почали використовувати ракети Х-55, які були виготовлені на українському заводі. Ці ракети можуть нести ядерні боєголовки і були передані Україною росії в рамках відмови від ядерної зброї. Але тепер росіяни вилучають ядерну боєголовку і замість неї ставлять баласт. Таким чином вони створюють хибну ціль, щоб перевантажити українську ППО і змусити її реагувати.