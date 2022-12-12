НАЗК проводить перевірку щодо Кирила Тимошенка через інформацію про дорогі автівки

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УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку щодо автівок, якими, за даними ЗМІ, користувався заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтервʼю «Цензор.НЕТ».

За словами Новікова, якщо Україна хоче отримати мільярди доларів на відновлення й на військову допомогу, то має гарантувати західним партнерам підзвітність органів державної влади.

«Бо на уряди наших партнерів є певний тиск — росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти росію», — пояснив Новіков.