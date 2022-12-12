Росія обстріляла місто Гірник Донецької області — двоє загиблих і 10 поранених
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Росія вранці 12 грудня обстріляла місто Гірник Донецької області — двоє загиблих і десять поранених.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Обстріл був з використанням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню «Ураган». Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено пʼятиповерхові будинки, відділення банку. Постраждалих евакуювали до лікарні міста Селидове.
Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.