Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

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Уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти людей та організацій, які створюють та розповсюджують російську пропаганду.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

У списку — 23 російських пропагандисти, які підтримують війну росії проти України. Зокрема, російський міністр цифрового розвитку, звʼязку та ЗМІ, гендиректор «Первого канала» Костянтин Ернст, а також ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема InfoRos, SouthFront і The Strategic Culture Foundation.

За словами міністра закордонних справ Нанаї Махута, російський президент путін використовував мережу медіаагентств і впливових коментаторів як частину пропагандистської машини для поширення дезінформації та брехні.

«Особи, проти яких сьогодні введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну росії. Вони сприяють створенню туману дезінформації, яка служить агресії путіна проти територіального суверенітету України», — йдеться у заяві міністра.