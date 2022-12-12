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Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 620 окупантів та знищили 24 російських танки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 12 грудня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 94 760 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: