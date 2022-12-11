The Guardian: Російські неонацисти з групи «Русич» збирають інформацію про інфраструктуру країн Балтії для терактів

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Російські неонацисти з диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» збирають розвіддані про стратегічно важливі обʼєкти Латвії, Литви та Естонії. Це може свідчити про те, що вони планують влаштувати теракти в країнах НАТО.

Про це пише The Guardian.

У середу, 7 грудня, у Telegram-каналі «Русича» було опубліковано повідомлення з проханням до підписників, які перебувають у країнах Балтії, анонімно ділитися інформацією щодо військової інфраструктури. Неонацистів цікавлять дані про військові частини, а також про військових та їхніх родичів, що перебувають у них. Також «Русич» просить надсилати інформацію про пересування патрулів, місця прикордонних постів, системи спостереження, транспорт, телекомунікаційні вишки, безпеку на кордоні та в прикордонних районах, а також координати складів пального.

Джерела видання говорять про те, що ці дії групи вказують на її розчарування кремлем. Вони незадоволені діями володимира путіна та російської армії і планують вдатися до екстремальніших способів ведення війни. Це також вказує на те, що російська влада втрачає контроль над своїми вкрай правими воєнізованими організаціями.