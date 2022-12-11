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Японія вперше запустила посадковий апарат на Місяць.

Про це пише агентство Kyodo.

Запуск здійснювали з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. У космос апарат Hakuto-R, виготовлений приватною компанією Ispace, вивела ракета Falcon 9 корпорації SpaceX.

На борту апарата масою близько 1 т перебуває невеликий місяцехід «Рашид», створений в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Його маса лише 10 кг, проте він оснащений двома камерами, мікроскопом та тепловізором. Є на борту і японський місяцехід — робот-трансформер вагою у 250 г, здатний переміщуватися місячною поверхнею і передавати на Землю знімки.

Шлях Hakuto-R до Місяця займе близько пʼяти місяців. Щоби використати мінімум пального та заощадити кошти, було обрано довгу траєкторію польоту. Очікується, що японський модуль здійснить посадку на Місяць у квітні. Протягом 10 днів після посадки місяцеходи передаватимуть на Землю фотографії місячної поверхні та проводитимуть інші дослідження.