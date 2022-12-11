Протягом доби окупанти втратили в Україні приблизно 380 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 11 грудня:
- 94 140 військових ліквідовано (+380 за добу);
- 2 942 танки (+2);
- 5 920 бойових броньованих машин (+3);
- 1 928 артилерійських систем (+1);
- 397 реактивних систем залпового вогню;
- 211 засобів протиповітряної оборони;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 613 безпілотників (+10);
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 540 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+5);
- 167 одиниць спеціальної техніки.