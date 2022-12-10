Голова Пентагону: росія модернізує і нарощує ядерний арсенал

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Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що росія модернізує та нарощує ядерний арсенал, а також вдається до безвідповідальної ядерної риторики.

Про це він розповів на церемонії представлення нового голови Стратегічного командування США, яке відповідає за ядерну та протиракетну оборону.

«Китайська Народна Республіка нарощує, модернізує та диверсифікує ядерні сили. Росія також модернізує та нарощує ядерний арсенал. Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, і весь світ бачив, як Путін вдається до глибоко безвідповідального бряцання ядерною зброєю», — сказав Остін, додавши, що США вперше в ситуації, коли має двох ядерних стратегічних конкурентів.